С каждым годом натуральная красота становится все более популярной. Звезды шоу-бизнеса, хоть и не появляются на публике без косметики, однако они не боятся показывать себя без нее в своих социальных сетях.

Конечно, лучшие косметологи, уходы, дорогие крема и прочие процедуры делают свое дело, однако натуральность — это уже мейнстрим, которому следуют многие.

Как украинские звезды выглядят без макияжа — далее в материале.

Регулярно свою натуральную красоту демонстрируют Настя Каменских, Оля Полякова, Джамала, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Злата Огневич, Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Jerry Heil и другие.

Сейчас в Instagram многих преобладают фото, на которых публичные люди предстают без сценического грима. Кроме того, нередко они публикуют советы по уходу за кожей лица или свой пошаговый макияж.

Стоит отметить, что сегодня, 9 сентября, в мире отмечают день красоты. Инициатива празднования дня красоты исходила от членов Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО, в состав которого входят лучшие косметологи из разных стран.

В этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.