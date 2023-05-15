Недавно сеть облетел новый клип известной американской группы Imagine Dragons. Режиссер клипа Тай Арнольд не раз приезжал в Украину, здесь провел целую зиму, был волонтером, побывал в горячих точках, в частности в Бахмуте. Все увиденное собственными глазами он снимал на видео, которое и представил в клипе.

О том, как возникла идея создать музыкальный клип о войне в Украине, о Новом годе в Бахмуте и о том, что больше всего поразило в украинцах — Тай Арнольд рассказал в эксклюзивном интервью для Фактов ICTV.

— Тай, расскажите, почему и в какой именно момент решили создать музыкальный клип о войне в Украине? Как вы это чувствовали?

— Я приехал в Украину в ноябре прошлого года и был здесь всю зиму. Я был волонтером United 24. У меня также есть украинские друзья в разных городах. Собирал гуманитарные грузы и доставлял пострадавшим. В течение этого времени фотографировал, снимал видео и просто встречался с людьми.

Пока был волонтером, я общался с группой Imagine Dragons. Мы дружим и работаем вместе. Они предложили сделать музыкальный клип из видео, которое я снял. Я подумал, что это отличная идея, ведь многие люди смогут увидеть, что происходит в Украине.

Поэтому после этого разговора начал просматривать отснятый материал и искать, что лучше всего подойдет для музыкального клипа. Я решил использовать кадры, которые снял с Сашей, маленьким мальчиком. Так все и началось.

— Слышали ли вы что-то об Украине раньше? Бывали ли здесь раньше?

— Да, я был в Украине еще в 2014 году, сразу после Революции Достоинства. Остановился в гостях у друга. Я был в Киеве, на Майдане и видел последствия того, что произошло. С тех пор интересовался всем, что происходило в Украине.

Я долгое время следил за новостями. А когда увидел, что началась война, захотел что-то сделать, чтобы помочь людям. Я не мог просто оставаться в стороне и наблюдать. Я должен был что-то делать. Вот почему я в конце концов решил приехать в Украину.

— Знаю, что вы встречали Новый год в Бахмуте. Расскажите, как это было?

— В Бахмуте было страшно. По-настоящему. Я поехал туда со своим хорошим другом — украинцем. Его зовут Роман. Мы встретились с волонтерской группой Base UA. Все эти ребята просто невероятные.

Роман собирал помощь, которую мы доставляли военным и в гуманитарный центр в Бахмуте. И я поехал с ним. Должен сказать, что эти ребята настоящие герои. Я наблюдал за их чрезвычайной работой. Роман и организация Base UA были там, спасали людей, которые были в Бахмуте, доставляли еду.

Я видел все собственными глазами. Это сделало войну для меня очень реальной. Тяжелая артиллерия все время стреляла. Там оставались гражданские жители, но они обычно прятались в подвалах. Если бы они смогли доехать до гуманитарного центра, мы бы их встретили и предоставили бы еду и воду. Для меня этот опыт показался ужасным. Это было слишком реально.

Мне повезло, что мы вышли, и с нами все было хорошо. Некоторым людям – не удалось. Это заставило меня действительно ценить усилия всех, кто остается там и делает свою работу. Военные Украины и волонтеры — все они работают, чтобы просто помочь людям и защитить. Это было и страшно, и в то же время просто вдохновляюще видеть.

— Что вас больше всего поразило в украинцах?

— Везде, где бы я ни был — а я был на юге, на Николаевщине, в Бахмуте, Купянске и во многих других местах. И все украинцы, которых я встречал, всегда стремились помогать другим людям. Всегда! Даже если не должны были этого делать, даже если это не было частью их работы.

У меня были друзья, которые потеряли работу из-за войны, но продолжали помогать другим. Это стремление к взаимной помощи поразило меня. Это вдохновляет видеть, как каждый по-своему приобщается к помощи другим в этой войне.

— Как нашли мальчика Сашу? Почему выбрали именно его? Что вас поразило в его истории?

— Я с моим другом из Одессы, Игорем, собирал гуманитарные грузы и доставлял их в разные населенные пункты. Мы связались с одним селом на Николаевщине и узнали, в чем люди там нуждаются. Им, в частности, нужны были бензопила, некоторые электроинструменты и тому подобное.

Мы закупили все необходимое в Одессе и отправились в это село. Оно было сильно изуродовано. Его только освободили — прошло, возможно, 5-6 недель. Там все было разрушено. А зимой еще и было холодно, не было ни света, ни воды. Людям нужно было отремонтировать крыши домов. Им нужны были бензопилы, чтобы получить дрова.

Поэтому мы раздавали помощь людям, когда Саша подошел к нам и наблюдал, что мы делаем. Поскольку я фотографировал дома и снимал видео, он начал ходить с нами. Я расспросил его, где он живет, что с ним случилось, что с его семьей. Этот мальчик был как будто сам по себе, и просто смотрел, что случилось с его деревней.

Я начал снимать на видео, как он ходит, гуляет. Познакомился с его мамой. Так все и началось. Я и сейчас поддерживаю с ним связь, чтобы знать, как он.

— Расскажите, как работали над клипом, о сотрудничестве с Imagine Dragons.

— Мы сделали немало клипов с ребятами из Imagine Dragons. Я много с ними работал. Мы хорошие друзья. Они сказали, у нас есть песня Crushed и, по нашему мнению, она бы подошла для музыкального клипа об Украине.

Тогда спросили, какое видео я уже имею и есть ли у меня кадры, которые можно было бы использовать? Они сказали: Не спеши, найди именно то, что, как ты чувствуешь, лучше всего подходит для этой песни, чтобы рассказать об Украине. Я пересмотрел кадры из Бахмута, Киева. А когда начал сочетать музыку с видео, которое снял с Сашей, понял — это то, что надо.

Было ощущение, что это именно та история, которую я хочу рассказать об Украине. О том, что люди остаются здесь и, несмотря на все разрушения, сохраняют крепость духа и дают отпор. Я почувствовал, что кадры с Сашей это передают.

— Вы видели разрушенные города и села Украины? Как бы вы охарактеризовали такие действия России против Украины?

Это очень печально. Люди, такие как Саша, а он обычный парень, который жил обычной жизнью, ходил в школу, и вдруг весь его мир разрушили. Жизнь перевернулась. Это очень несправедливо.

Саша, его семья и другие люди, в других селах, городах никому не причинили вреда. Они этого не заслужили. Так много разрушений! Для меня это болезненно видеть. Не только в селе Саши — везде, по всей стране. Я не знаю почему, для чего, зачем разрушать города. В чем причина? Для чего причинять боль обычным людям?

— Спасибо вам за вашу поддержку, это важно для Украины!

— Для меня это честь. Я поддерживаю Украину, Imagine Dragons поддерживают Украину. Мы хотим помочь любым способом. Надеюсь, это изменит ситуацию и покажет миру, насколько это важно. Вы должны знать: вы не одни! Мы понимаем, что происходит.

Фото: United24