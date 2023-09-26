Певица Анна Тринчер заставила поклонников волноваться, опубликовав в сториз фото своей руки, подключенной к капельнице.

Пока никаких подробностей о своем состоянии исполнительница не сообщала. Однако ранее она запостила ряд сториз, в которых рассказала, что лучшим в ее жизни была сессия с психологом. Также исполнительницу возмутил шум вокруг ее личной жизни, в частности, отношений с мужем. Поэтому, она резко обратилась к тем, кто распространяет непроверенную информацию.

В тот же день, когда появилось фото под капельницей, певица анонсировала премьеру своего клипа, запланированную на 29 сентября. Ждем новых сообщений о состоянии здоровья певицы и надеемся, что Анна Тринчер быстро восстановится.