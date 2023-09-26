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Сегодня в сториз меня не ждите: Анна Тринчер показалась под капельницей

26 сентября 2023, 12:40
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Анна Тринчер
Источник: Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер заставила поклонников волноваться, опубликовав в сториз фото своей руки, подключенной к капельнице.

Трінчер під крапельницею

Фото: скрин зі сториз Instagram/annatrincher_official

Пока никаких подробностей о своем состоянии исполнительница не сообщала. Однако ранее она запостила ряд сториз, в которых рассказала, что лучшим в ее жизни была сессия с психологом. Также исполнительницу возмутил шум вокруг ее личной жизни, в частности, отношений с мужем. Поэтому, она резко обратилась к тем, кто распространяет непроверенную информацию.

Трінчер про зневагу

Фото: скрин зі сториз Instagram/annatrincher_official

В тот же день, когда появилось фото под капельницей, певица анонсировала премьеру своего клипа, запланированную на 29 сентября. Ждем новых сообщений о состоянии здоровья певицы и надеемся, что Анна Тринчер быстро восстановится.

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