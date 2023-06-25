Украинский телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем разводится со своей женой спустя 17 лет брака. Артист признался, что об этом шаге думал со своей женой еще до начала полномасштабного вторжения, и теперь решение окончательное.

Даниэль подавал документы на развод еще до 24 февраля 2022 года, но война поставила процесс на паузу.

— Мы сейчас проходим процесс развода. И если в самих отношениях меня было мало, то в семье — нет. Обязанности ставил выше себя. Мы относимся друг к другу с большим уважением и желаем друг другу счастья, — заявил Салем.

Шоумен намекнул, что всему виной могли быть ревности — за 17 лет брака эту эмоцию так и не удалось укротить.

За время служба в ВСУ, Салем получил контузию и ранение. Артист заявил, что ему нужно лечиться, и посоветовал сделать так же и другим военным, которые не на службе. С перечнем проблем он сталкивается и по сей день — это Тошнота, мигрени, панические атаки, тремор, аритмия.

Напомним, что в мае стало известно, что Сергей Жадан подал на развод. Он был в браке около 14 лет, и за это время у них родилась дочь.