Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Спустя 17 лет брака: Даниэль Салем разводится с женой

25 июня 2023, 12:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Салем

Украинский телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем разводится со своей женой спустя 17 лет брака. Артист признался, что об этом шаге думал со своей женой еще до начала полномасштабного вторжения, и теперь решение окончательное.

Даниэль подавал документы на развод еще до 24 февраля 2022 года, но война поставила процесс на паузу.

— Мы сейчас проходим процесс развода. И если в самих отношениях меня было мало, то в семье — нет. Обязанности ставил выше себя. Мы относимся друг к другу с большим уважением и желаем друг другу счастья, — заявил Салем.

Шоумен намекнул, что всему виной могли быть ревности — за 17 лет брака эту эмоцию так и не удалось укротить.

За время служба в ВСУ, Салем получил контузию и ранение. Артист заявил, что ему нужно лечиться, и посоветовал сделать так же и другим военным, которые не на службе. С перечнем проблем он сталкивается и по сей день — это Тошнота, мигрени, панические атаки, тремор, аритмия.

Напомним, что в мае стало известно, что Сергей Жадан подал на развод. Он был в браке около 14 лет, и за это время у них родилась дочь.

Читайте также:
ЖаданСергей Жадан разводится с женой: писателю приписывают роман с Христиной Соловий

Источник
Невероятная правда о звездах
Теги
Война в Украине Розлучення
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь