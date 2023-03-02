Певица Тина Кароль рассказала, как предпочитает выглядеть в повседневной жизни и отличается ли ее обычный гардероб от сценичного.

По словам артистки, в свободное от сцены время она любит одеваться скромно, чтобы сливаться с толпой.

— В повседневной жизни я одеваюсь очень скромно, без пафоса и ярких элементов. Мне этого хватает на сцене. Я люблю растворяться в толпе. Я просто наблюдаю за людьми и изучаю их истории, которые потом вдохновляют меня на написание новых песен, — призналась Тина Кароль.

Певица добавила, что может описать свой стиль как женственный и насыщенный.

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Люблю растворяться в толпе: как Тина Кароль выглядит на сцене и в обычной жизни / 3 images

Стоит отметить, что на фотографиях с обычной жизни Тина Кароль действительно выглядит просто, но со вкусом и без всяких излишеств. Ее нередко можно увидеть в непримечательной одежде, без косметики и укладки.