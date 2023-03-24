Американский актер Джонни Депп признался, что предпочитает спокойную жизнь в графстве Сомерсет на юго-западе Англии и является застенчивым человеком.

В Соммерсете у Деппа есть поместье в стиле аббатства Даунтон, площадь которого почти 344 гектаров. Его он купил в 2014 году за 13 млн фунтов, на тот момент это было почти $22 млн. В особняке 12 спалень и восемь ванных комнат, сады и охотничья площадка.

— Я просто люблю места с характером. Британцы классные и встретят вас как соседа, не выходя за рамки. Мне нравится ходить по разным местам, видеть вещи и встречаться с людьми, но я не такой экстраверт, как думают люди, — поделился Джонни.

Актер добавил, что на самом деле является довольно застенчивым человеком, а в Соммерсете он может быть собой, что ему очень импонирует.

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