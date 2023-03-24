Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Я довольно застенчивый: Джонни Депп рассказал, какую жизнь предпочитает

24 марта 2023, 14:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Я довольно застенчивый: Джонни Депп рассказал, какую жизнь предпочитает
Источник: Depositphotos

Американский актер Джонни Депп признался, что предпочитает спокойную жизнь в графстве Сомерсет на юго-западе Англии и является застенчивым человеком.

В Соммерсете у Деппа есть поместье в стиле аббатства Даунтон, площадь которого почти 344 гектаров. Его он купил в 2014 году за 13 млн фунтов, на тот момент это было почти $22 млн. В особняке 12 спалень и восемь ванных комнат, сады и охотничья площадка.

— Я просто люблю места с характером. Британцы классные и встретят вас как соседа, не выходя за рамки. Мне нравится ходить по разным местам, видеть вещи и встречаться с людьми, но я не такой экстраверт, как думают люди, — поделился Джонни.

Актер добавил, что на самом деле является довольно застенчивым человеком, а в Соммерсете он может быть собой, что ему очень импонирует.

Сейчас смотрят

— Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи. Я не возражаю против этого до определенного момента, но иногда здесь становится слишком многолюдно, — сказал Джонни.

Читайте также:
Эмбер Херд и Джонни ДеппОбыграл бывшую: Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу $1 млн, чтобы забыть о клевете

Источник
Daily Mail
Теги
Джонні Депп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь