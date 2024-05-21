Украинская блогерше и актриса Виктория Маремуха рассказала, что ей помогает преодолевать стресс и какой контент смотрит в свободное время.

Как Виктория Маремуха борется со стрессом

По словам блогерши, отвлекаться от тревожных мыслей и вымещать злость ей помогает спорт. Маремуха тренируется трижды в неделю. Также Виктории помогают сеансы с психологом и прогулки с сыном Лукой.

— Когда, например, делаю жим ногами, представляю, что это кто-то из орков, и я их бью. А иногда хочется вообще другого — танцев. Они тоже помогают. Второе — это психотерапия. Обязательно! Я без нее не выгребла бы. Поэтому регулярно, раз в неделю, занимаюсь онлайн с психологом. Третий антистресс-лайфхак — это прогулки с ребенком, — поделилась Маремуха за кулисами шоу єПитання.

Кроме этого, блогерша советует всем найти любимое дело, для нее — это актерство.

— И завершающий совет для девушек — шопинг. Даже если покупаете что-то небольшое, это все равно поднимает настроение. И, конечно, не забывайте о свидании с мужем (улыбается), — добавила Виктория.

Что смотрит Виктория Маремуха

В свободное от работы время Маремуха любит смотреть YouTube-проекты об истории, и антикоррупционные расследования. Также блогерша интересуется контентом о моде.

— Есть очень классный YouTube-канал Хащи. Они путешествуют по Украине и показывают нашу страну “без косметики”. Также люблю смотреть контент о моде. Есть очень много наших крутых стилистов, которые показывают, что сейчас в трендах, как сформировать лук, советуют, какие украинские бренды выбрать. А еще люблю смотреть расследования Bihus.Info. Очень приятно знать, что у нас есть борцы с коррупцией. И они снимают действительно крутой качественный контент, — рассказала Маремуха.