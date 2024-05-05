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Персоны

Умер Бернард Хилл – звезда Властелина колец и Титаника

5 мая 2024, 17:58
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Бернард Гілл
Источник: Getty Images

Актер Бернард Хилл, известный украинским зрителям ролями в эпической трилогии Властелин колец и драме Титаник, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил агент знаменитости, вскоре заявление должна сделать и семья Хилла.

Умер Бернард Хилл — что известно

Звезды не стало утром в воскресенье, 5 мая. Ему было 79 лет. Хилл жил в Саффолке, в восточной Англии. У него осталась жена — актриса Марианна Хилл — и сын Габриэль.

Подробности смерти выдающегося актера пока неизвестны. Бернард Хилл был единственным актером, снявшимся в более чем одном фильме, награжденном одиннадцатью Оскарами. Во Властелине колец он исполнил роль короля Теодена, в Титанике — капитана Эдварда Джона Смита.

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Он стал известным после сериала Парни из Блэкстаффа, получившего премию BAFTA в 1983 году и занимающего седьмое место в списке лучших телесериалов, составленном Британским институтом киноискусства.

Смерть Бернарда Хилла наступила за несколько часов до того, как на телеэкраны должна была выйти полицейская драма с Мартином Фрименом Респондент.

Источник
Daily Mail
Теги
Властелин колец Смерть Титаник
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