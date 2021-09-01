Скандальный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер) признался, что обожает Украину и считает ее столицей кайфа.

Музыкант сказал, что был в Киеве, Харькове, Одессе и проездом во Львове. Какой город понравился больше — Моргенштерн сказать не смог.

— Вот честно, в Украине мне нравится больше, чем в России. В плане людей. Они у вас добрые и душевные. Я не знаю, как это получилось, но, возможно, догадываюсь. В России всю жизнь людей нагибали и нагибают до сих пор. У вас, видимо, такого нет, — сказал рэпер.

Моргенштерн признался, что его клип на песню Новый Мерин, который собрал на YouTube более 107 млн просмотров, сняли именно украинцы.

28 апреля Моргенштерн был занесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Летом у музыканта был запланирован ряд концертов в украинских городах, однако он отменил их еще до решения СБУ, заявив, что ему страшно ехать в нашу страну после истории с Одессой.

Правда, музыкант сказал, что концерты все-таки состоятся, но пока неизвестно, когда именно.

В июне Моргенштерн подал иск против СБУ с просьбой снять ему запрет на въезд в Украину. Позже стало известно, что Окружной административный суд Киева отложил иск российского рэпера.

Источник: В гостях у Гордона

Фото: Моргенштерн