Жена Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась подробностями здоровья их двухлетнего сына. В Instagram блогер рассказала о диагнозе Михаила после визита к ортопеду.

Ранее у малыша диагностировали косолапость — это врожденная деформация стопы. Репяхова рассказала, что это частая проблема, если в семье кто-то был с таким недугом. Впрочем, родственники блогера это переросли, а вот как сложится судьба Михаила — неизвестно.

— Косолапая ходьба передается генетически. Его неряшливость — это его особенность, которая свойственна мальчикам. Может перерасти, или же остаться таким навсегда, — поделилась диагнозом Репяхова.

Жена Павлика попросила больше не задавать ей вопросы по поводу этого и лишний раз не беспокоить.

Ранее Репяхова рассказала о задержках речи сына. Ему уже два годика, а он все еще не говорит. Павлик объяснял, что их Михаил слышит и понимает, но ничего не говорит в ответ. Катя добавила, что их ждет коррекция речи, и у малыша нет расстройство аутистического спектра, из-за которого могла быть проблема.