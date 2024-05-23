Издательство Vivat в Харькове запустило книжный флешмоб, чтобы поддержать коллег из типографии Фактор-друк, которая 23 мая пострадала от вражеских обстрелов города.

По территории типографии в Основьянском районе Харькова прилетело две ракеты. Есть погибшие и раненые.

Флешмоб в поддержку типографии Фактор-друк: как поучаствовать

Издатели выразили соболезнования родным и близким погибших. В Vivat сообщили, что в этой типографии печатаются книги практически всех украинских издательств.

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— Сейчас разверните свои книги на последних страницах — и посмотрите, сколько из них напечатаны в Фактор-друк. Обещаем, вы будете удивлены, как их много. Если хотите поддержать типографию — сфотографируйте эти книги и выложите в своих соцсетях. Издательства и магазины могут также участвовать, — говорится в сообщении Vivat на Facebook.

В комментариях подписчики уже начали выкладывать собственные фотографии с книгами.

Также в сети призывают покупать книги, напечатанные в типографии, чтобы поддержать предприятие в трудное время. Отклик оказался настолько большим, что сайт издательства Vivat завис из-за нагрузки.

К поддержке Vivat присоединился Сашко Положинский, мимоходом купив несколько книг издательства в магазине.

— Книги выбирал в спешке — сначала обложка и название, потом короткий тизер. Когда-нибудь прочитаю, а пока главное — взаимоподдержка.

Не остался в стороне и писатель Сергей Жадан.

— Украинская книга — украинская сила. Именно поэтому враг хочет ее уничтожить. Сейчас мы все с Vivatом — поддерживаем, помогаем, любим!

Взрывы в Харькове 23 мая — что известно

Сегодня в городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов. Кроме типографии, враг попал в транспортную инфраструктуру и в подразделение коммунального предприятия.

Из-за ракетных ударов в типографии загорелся цех с бумагой. На момент публикации материала было известно о 7 погибших и 16 раненых. Все они — работники предприятия.

Фото: Харьковская ОГА