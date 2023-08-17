Хореограф Влад Яма показал свои снимки с отдыха и поразмышлял, как изменился за период полномасштабной войны. Артист нарвался на хейт из-за фото, которые сделал в январе 2022 года.

Так, на снимке Влад красуется в одном из отелей мексиканского города Тулум. На нем — футболка без рукавов, шорты и шляпа. Под фото Яма также заявил, что он сильно изменился за период войны.

— Крутил галерею телефона и в очередной раз убедился, насколько все изменилось с 24 февраля. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд… Но верю, что добро победит. А сейчас — новое состояние, планы и мысли, — заявил хореограф.

Впрочем, далеко не все пользователи сети позитивно отреагировали на фото и слова звезды — некоторые посчитали, что это выглядит как оправдание самого себя:

Выглядит как оправдание самого себя.

Влад, вы давно были в Запорожье?

А что изменилось? Меньше проектов стало? Так и после победы у тебя их не будет.

Главное после победы не дать вам, ссы***ам, вернуться.

Напомним, что недавно Яма рассказал, не стыдно ли ему отсиживаться за границей во время войны. Артист заявил, что в этом вопросе будет прислушиваться к мнению военных. Впрочем, дать конкретный ответ он не решился.