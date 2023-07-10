В сети показали финальный трейлер фильма Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1. Ожидаемо, в картине очень много экшина — от погонь и драк до перестрелок.

Трейлер пока не раскрыл никаких сюжетных подробностей. Впрочем, насладиться яркими моментами из картины за двухминутный ролик можно.

В нем Том Круз умело удирает от полиции по мегаполису на крошечном авто, а также прыгает со скалы — это легендарный трюк актера. Примечательно, что звезда не пользуется услугами каскадеров — во всех опасных моментах он принимает участие сам.

Ожидается, что Итан Хант вместе со своей командой приступит к новой миссии — выследить смертоносное оружие, которое угрожает всему миру, если попадет в чужие руки. Ожидаемо, что главному герою придется сделать выбор — спасти мир или своих близких людей.

Продюсерами фильма являются Том Круз и Кристофер МакКуорри. Премьера Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1 состоится уже 10 июля 2023 года в Великобритании и 12 июля в США.

Ранее Том Круз показал, как выполняет смертельный прыжок со скалы на мотоцикле. Актер признался, что делает это ради фанатов, которые его мотивируют.