Украинская актриса Ирма Витовская мало общается с коллегой по сериалу Леся+Рома Дмитрием Лаленковым, который в свое время защищал Московский патриархат. В начале полномасштабного вторжения артист разместил неоднозначный пост в Instagram, на котором были изображены флаги Украины и России.

Ирма Витовская сказала, что они только поздравляют друг друга с праздниками, и в последний раз общались в начале войны.

— Но мы не враги — ни в коем случае. И я не буду говорить ни о ком из коллег плохо, осуждать, зачем это? Какое я имею право давать кому-то оценку? Я же не Иисус Христос. У меня тоже есть свои скелеты в шкафу. Каждый человек имеет шанс ошибаться, — отметила Витовская в интервью для Obozrevatel.

По словам артистки, ее коллега воспитывался в российском контексте — язык, литература, театр. Сейчас же в Лаленкове происходят изменения, за которыми Ирма Витовская наблюдает через его соцсети.

Сейчас смотрят

— Как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение его уже сделало абсолютно украинцем. Кстати, он никогда не был украинофобом, — заверила актриса.

Ирма Витовская напомнила, что многие в стране только после ракетных ударов осознали россиян как врагов. Относительно Дмитрия Лаленкова ее позиция не изменилась. Она и раньше говорила, что коллега имеет собственное мнение и заниматься его перевоспитанием она не собирается.

Фото: Ирма Витовская, Дмитрий Лаленков