Звезда сериала Сплетница актер Эд Вествик сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — актрисе и модели Эми Джексон.

Эд Вествик обручился с Эми Джексон

Этой новостью пара поделилась в Instagram, обнародовав соответствующие фото. Вествик решил сделать предложение возлюбленной необычно, а потому заявил о своих намерениях жениться на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.

Во время отдыха в городке Гштаад Эд и Эми поднялись на подвесной мостик в Альпах. Именно там актер стал на колено перед своей избранницей, а туристы стали свидетелями этого момента.

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— Черт возьми, да, — написано под фото пары.

Эд Вествик и Эми Джексон вместе с 2022 года. Стоит отметить, что актер уже был женат на актрисе Рени Даймонд, но они расстались. Также он встречался с актрисой Джессикой Зор и с моделями Джессикой Серфати, Тамарой Франческони.

В свою очередь Эми в браке не состояла, но была обручена с бизнесменом Джорджем Панайоту, от которого воспитывает сына.