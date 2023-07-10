Возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская пожаловалась на неудачную покупку платья. Она раскритиковала украинский бренд, за вещь которого отдала немаленькую суму.

Несколько недель назад Екатерина отпраздновала день рождение, ей исполнилось 23 года. По этому случаю она решила приобрести платье, стоимость которого составляет €590, однако еще раз надеть наряд у Полтавской не выйдет, ведь по нему пошли затяжки.

Екатерина написала о дефектах бренду, на что получила ответ: — Платье изготовлено из сатина, это нежный материал.

— Аргумент 10 из 10. Давайте тогда будем делать платья из марли. К сожалению, некоторые украинские бренды на фоне того, что украинское сейчас очень популярно, немного забывают, что цены должны соответствовать качеству. Gucci мы переплачиваем за историю бренда, а нашим – за то, что они делают платья из материала, который не подходит для этого, — возмутилась Екатерина.

Также она показала появившиеся зацепки и разлезшиеся швы. Менеджер бренда предположил, что их оставила сама Екатерина, на что девушка сказала, что покупала платье с одной зацепкой, о чем уточнила на примерке.

В Instagram бренда никакой информации о конфликте нет, более того, они чистят комментарии пользователей сети по этому поводу.