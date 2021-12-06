В сети появился первый официальный трейлер исторического экшена Довбуш. Премьера ленты о знаменитом Олексе Довбуше состоится 12 мая 2022 года.

Кино призвано объединить всех неравнодушных к Родине, в основе сюжета лежит история о несокрушимости и отстаивании свободы на фоне бурных событий.

События фильма разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками.

В поисках мести панам за убийство родителей Довбушей, братья становятся врагами друг другу. Один хочет денег, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил.

— Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет к ней стремиться и искать ее, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе – как внутренней, так и внешней. Это о защите своей семьи, своих интересов, своей чести… О Родине, которая приобретает для нас все большее и большее значение. Родина для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание, – поделился режиссер фильма Олесь Санин.

Довбуш — уникальный украинский герой, который отдал жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, но его история стала бессмертной.

Создатели обещают много экшена, что в сочетании с настоящими эмоциями оживит легенду о славном Довбуше — борце за независимость, подлинном обладателе Черногоры.

Актер Сергей Стрельников, исполнитель Алексея Довбуша, признался, что это была его самая сложная роль в кино.

– Довбуш, был человеком, который стал на защиту своей земли. Трудные времена рождают настоящих людей! Работа над такой лентой требовала от меня (и не только от меня, но и от всех к ней причастных) отчасти просто сверхчеловеческой выдержки. Это, без преувеличения, самая трудная моя роль. А также – самая интересная! Мы пытались сделать нашего Довбуша максимально живым и понятным широкому кругу зрителей, – сказал Сергей.

Масштабность фильма заключается не только в задумке создателей представить новое качество героя в украинском кино, но и в размахе, с которым создатели подошли к воспроизведению истории Довбуша на экране.

– Для съемок фильма мы объехали почти всю Западную Украину, снимали также в Тернопольской и Киевской областях. Над боевыми и трюковыми сценами работала команда из 30 каскадеров, команды пиротехников и исторических реконструкторов. В некоторые дни на площадке одновременно работали около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма было сшито более тысячи костюмов, сконструированы уникальные кареты, построено более 20 исторически достоверных локаций, – рассказал продюсер проекта Максим Асадчий.