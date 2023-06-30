Стали известны номинанты на VII украинской национальной кинопремии Золота дзига. Голосование за победителей уже началось, и продлится до 24 июля.

Киноакадемики составили длинный список номинантов из 58 фильмов и сериалов разных видов и стилей.

Так, за победу в категории Лучший фильм будут бороться всеми известные фильмы, которые уже успели получить признание и в других странах — это Памфир, Видение бабочки, Отражение, Клоднайк и Люксембург, Люксембург.

Полный список номинантов VII национальной кинопремии

Лучший фильм:

Памфир;

Видение бабочки;

Отражение;

Клоднайк;

Люксембург, Люксембург.

Лучшая режиссерская работа:

Марина Эр Горбач;

Антонио Лукич;

Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая мужская роль:

Роман Луцкий;

Амиль и Рамиль Насировы;

Сергей Шадрин;

Александр Яцентюк.

Лучшая женская роль:

Рита Бурковская;

Соломия Кириллова;

Оксана Черкашина.

Лучшая мужская роль второго плана:

Юрий Издрик;

Иван Шаран;

Александр Ярема.

Лучшая женская роль второго плана:

Наталья Ворожбит;

Наталья Гнитий;

Елена Хохлаткина.

Лучшая операторская работа:

Святослав Булаковский;

Валентин Васянович;

Никита Кузьменко.

Лучшая работа художника-постановщика:

Мария Денисенко,

Виталий Сударьков,

Андрей Гречишкин;

Иван Михайлов;

Владлен Одуденко.

Лучший сценарий:

Марина Эр Горбач;

Антонио Лукич;

Максим Наконечный, Ирина Цилык;

Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Лучшая музыка:

Антон Байбаков;

Хосейн Мирзаголи;

Никита Моисеев;

Тарас Чубай.

Лучшая песня:

Був москаль, тепер нема

Так упевнено маються крила у ворона

То таке життя

Лучший документальный фильм:

День Украинского Добровольца;

Хрупкая Память;

Мы не погаснем.

Лучший короткометражный игровой фильм:

ГКЧП;

Джордан’96;

Угасающий свет;

Пока тут тихо;

Это свидание.

Лучший короткометражный документальный фильм:

Литургия противотанковых препятствий;

Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали;

Я не хотела делать фильм о войне.

Лучший анимационный фильм:

Путлер Капут

Украденная луна. Кум

Little wings

Лучший сериал:

Ukraine on Fire 2;

Кофе твоего города;

Я-Надежда.

Лучший дизайнер костюмов

Мария Квитка;

Яна Никитенко;

Наталья Скаржепа;

Ася Сутягина.

Лучший грим:

Ксения Гальченко;

Анна Лукашенко;

Мария Пилунская;

Ася Сутягина.

Лучший звук:

Сергей Степанский;

Сергей Степанский;

Василий Явтушенко.

Лучший монтаж:

Марина Эр Горбач;

Алина Горлова;

Александр Черный.

Лучшие спецэффекты:

Роман Дерига;

Денис Рева;

Олег Цьось, Альбина Сафонова.

Номинантов выбрали из лонглиста премии Золота дзиґа мая 2023 года.

Организаторы кинопремии заявили, что победителей будет оглашено в июле 2023 года.