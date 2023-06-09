Американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своем отце Густаве, который был партийным чиновником во время Второй мировой войны.

Как оказалось, мужчина служил в армии и получил ранение под Ленинградом. С войны, по словам Арнольда, отец вернулся сломленным человеком, а потому обрушил весь гнев на семью.

— Наше воспитание было очень жестким. Оба родителя нас били. Дома постоянно была атмосфера насилия, — вспоминает Шварценеггер.

Звезда Терминатора говорит, возможно его отец страдал от посттравматического стрессового расстройства и депрессии, что проявилось в том, как он бил их с братом. Также они никогда не знали, каким именно он вернется домой — добрым или пьяным.

— Он кричал в три часа ночи, и мы просыпались, наши сердца колотились, потому что мы знали, что это значит. Он мог в любой момент ударить мою мать или сойти с ума. Это было вот такое насилие, — говорит Арнольд.

Он объяснил, что его отец стал начальником окружной полиции после войны и у себя дома он требовал порядка, как в армии. Даже завтрак им нужно было заработать, заслужив одобрение отца.

Мать Арнольда, Аурелия, постоянно была занята уборкой и следила, чтобы все было на своих местах. Иначе, по словам звезды, “она бы сошла с ума”.

Отметим, такими откровениями Арнольд поделился в своем документальном фильме Арнольд, который уже можно посмотреть на Netflix.