Американський актор Арнольд Шварценеггер розповів про свого батька Густава, який був партійним чиновником під час Другої світової війни.

Як виявилося, чоловік служив в армії і отримав поранення під Ленінградом. З війни, за словами Арнольда, батько повернувся зламаною людиною, а тому обрушив увесь гнів на родину.

– Наше виховання було дуже жорстким. Обоє батьків нас били. Вдома постійно була атмосфера насильства, – згадує Шварценеггер.

Зірка Термінатора каже, можливо його батько страждав від посттравматичного стресового розладу та депресії, що проявилося в тому, як він бив їх із братом. Також вони ніколи не знали, яким саме він повернеться додому – добрим чи п’яним.

– Він кричав о третій годині ночі, і ми прокидалися, наші серця калатали, тому що ми знали, що це означає. Він міг будь-якої миті вдарити мою матір або збожеволіти. Це було ось таке насильство, – каже Арнольд.

Він пояснив, що його батько став начальником окружної поліції після війни і в себе вдома він вимагав порядку, як в армії. Навіть сніданок їм потрібно було заробити, заслуживши схвалення батька.

Мати Арнольда, Аурелія, постійно була зайнята прибиранням і стежила, щоб усе було на своїх місцях. Інакше, за словами зірки, “вона б збожеволіла”.

Зазначимо, такими одкровеннями Арнольд поділився у своєму документальному фільмі Арнольд, який вже можна подивитися на Netflix.