Певица Дженнифер Лопес появилась на премьере своего фильма Атлас без мужа, Бена Аффлека. Это только подогревает слухи о проблемах в их браке.

Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке без Бена Аффлека

Так, 54-летняя звезда появилась на публике без мужа, но на ее безымянном пальце левой руки красовалось кольцо.

Актриса и певица покрасовалась перед камерами в черно-белом платье, и позировала с режиссером фильма Брэдом Пейтоном из Netflix. Звездная пара пока не комментировала появления Лопес в одиночку на премьере.

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Отсутствие Бена на премьере произошло спустя несколько недель после появления слухов об расставании с Дженнифер, когда певица появилась на Met Gala 2024 без мужа.

Напомним, что СМИ подозревают Аффлека и Лопес в разрыве. И хотя Бен не был на Met Gala 2024 якобы из-за съемок в одном из фильмов, инсайдеры уверены , что актер просто решил поставить точку в отношениях. Сообщается, что Аффлек также выехал из их общего дома.

Кстати, буквально в конце 2023 года пара взяла ипотеку на $20 млн для приобретения особняка в Беверли-Хиллз. Сама недвижимость стоит $61 млн, и за нее расплачиваться звезды будут следующие 20 лет.