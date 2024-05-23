Певец Виталий Козловский крестил своего маленького сына Оскара и показал его лицо на снимке. На фото артист позирует со своей любимой и священником.
Виталий Козловский крестил двухмесячного сына
Так, снимком в Instagram поделился священник Александр Баричко, который и принимал участие в крещении ребенка.
На фото Александр держит маленького Оскара, а рядом с ним на камеру улыбаются Виталий и его жена Юлия Бакуменко. И пускай фотография не самая четка, но можно разглядеть лицо малыша.
— Новый воин церкви Христовой. Дождался получить Оскара, – подписал снимок Александр.
Примечательно, что сам Виталий не спешит делиться радостной новостью с поклонниками и не публикует снимок в Instagram.
Однако артист любит делиться некоторыми подробностями о своей новой семье. К примеру, совсем недавно Козловский назвал любимую песню своего маленького сына Оскара. Как оказалось, она из репертуара его отца — это песня Мала, танцюй. Певец отмечает, что Оскар даже пытается под нее танцевать, лежа на спине.