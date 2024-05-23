Певец Виталий Козловский крестил своего маленького сына Оскара и показал его лицо на снимке. На фото артист позирует со своей любимой и священником.

Виталий Козловский крестил двухмесячного сына

Так, снимком в Instagram поделился священник Александр Баричко, который и принимал участие в крещении ребенка.

На фото Александр держит маленького Оскара, а рядом с ним на камеру улыбаются Виталий и его жена Юлия Бакуменко. И пускай фотография не самая четка, но можно разглядеть лицо малыша.

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— Новый воин церкви Христовой. Дождался получить Оскара, – подписал снимок Александр.

Примечательно, что сам Виталий не спешит делиться радостной новостью с поклонниками и не публикует снимок в Instagram.

Однако артист любит делиться некоторыми подробностями о своей новой семье. К примеру, совсем недавно Козловский назвал любимую песню своего маленького сына Оскара. Как оказалось, она из репертуара его отца — это песня Мала, танцюй. Певец отмечает, что Оскар даже пытается под нее танцевать, лежа на спине.