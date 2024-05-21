Певец Виталий Козловский рассекретил любимую песню своего маленького сына Оскара.

Какая любимая песня у сына Козловского

Почти три месяца назад Виталий Козловский впервые стал отцом. С тех пор он радует поклонников снимками с сыном и его достижениями, а сейчас решил поделиться предпочтениями мальчика.

Музыкант рассекретил, какая песня нравится его наследнику. Как оказалось, любимая песня Оскара из репертуара отца, а именно — Мала, танцюй.

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— Оскару нравится эта песня. Он даже лежа пытается танцевать. Это так утешает и наполняет душу, — рассказал Виталий.

Артист добавил, что исходя из этого его последующие треки должны быть танцевальными, и не важно, какое настроение они будут иметь — грустное или веселое.