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Усе за звичаєм: Віталій Козловський похрестив двомісячного сина

23 Травня 2024, 19:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Віталій Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський охрестив свого маленького сина Оскара і показав його обличчя на знімку. На фото артист позує зі своєю коханою та священником.

Віталій Козловський похрестив двомісячного сина

Так, знімком в Instagram поділився священник Олександр Баричко, який і брав участь у хрещенні дитини.

Віталій Козловський

Фото: Олександр Баричко/Instagram

На фото Олександр тримає маленького Оскара, а поруч із ним на камеру посміхаються Віталій і його дружина Юлія Бакуменко. І нехай фотографія не найчіткіша, але можна розгледіти обличчя малюка.

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– Новий воїн церкви Христової. Дочекався отримати Оскара, – підписав знімок Олександр.

Примітно, що сам Віталій не поспішає ділитися радісною новиною з шанувальниками і не публікує знімок в Instagram.

Однак артист любить ділитися деякими подробицями про свою нову сім’ю. Наприклад, зовсім недавно Козловський назвав улюблену пісню свого маленького сина Оскара. Як виявилося, вона з репертуару його батька – це пісня Мала, танцюй. Співак зазначає, що Оскар навіть намагається під неї танцювати, лежачи на спині.

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