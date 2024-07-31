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Впервые случилось в 19 лет: Дорофеева рассказала о приступах головной боли

31 июля 2024, 08:59
Карина Зуева выпускающий редактор Lifestyle
Надя Дорофєєва про головні болі
Источник: Надя Дорофеева пожаловалась на мигрень | Life

Певица Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что на протяжении длительного времени страдает от сильной головной боли.

Дорофеева пожаловалась на мигрень

В Instagram-stories Надя решила поделиться с поклонниками, что продолжительное время страдает от тяжелых головных болей. Как рассказала 34-летняя артистка, у нее мигрень, и впервые она узнала, что это такое, в 19 лет.

Дорофєєва поскаржилася на мігрень

Фото: Надя Дорофєєва / Instagram

— Мигрень. Впервые она случилась со мной в мои 19. Причем с “аурой”. Те, кто в теме, понимают. Я обследовалась, нашла причины, — поделилась Дорофеева.

Она также вспомнила слова врача тогда, которая намекнула, что от мигрени артистка избавиться не скоро.

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— На вопрос: Как избавиться от таких приступов? Мне ответили: — Они сами пройдут. После 60. Желаю всем смотреть на мир с таким же позитивом, как та врач в мои 19, — вспомнила Надя.

Головная боль — довольно неприятное ощущение. Детальнее о том, что такое мигрень — читайте на Факты.Здоровье.

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