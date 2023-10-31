По случаю Хэллоуина в Белом доме устроили вечеринку, чтобы поздравить детей с праздником.

Дочь государственного секретаря США Энтони Блинкена пришла на мероприятие в синем платье с желтой накидкой, что явно символизировало Украину.

А образ сына Блинкена напомнил президента Владимира Зеленского — мальчик был одет в свитшот и брюки цвета хаки.

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Лидер США Джо Байден был в образе самого себя, надев кепку и костюм. А его жена Джилл перевоплотилась в кошку — была с ушками, хвостом и пушистыми манжетами на сером платье.

Супруги традиционно угощали детей сладостями и дарили книги. Среди других костюмов, которые были на празднике — красный фламинго, ведьма, русалка, лев, динозавр и т. д.

По случаю праздника Белый дом украшали известные литературные персонажи, например, Дороти из Волшебника страны Оз.

Первая леди Джилл Байден организовала уголок для чтения, где читала детям Десять жутких тыкв, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в костюме ангела читала Первую метлу.

Вечеринку посетило около 8 тыс. гостей, среди которых были ученики местных государственных школ.