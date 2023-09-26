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В топе с глубоким декольте: Оля Полякова спела в планке

26 сентября 2023, 14:15
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
В топе с глубоким декольте: Оля Полякова спела в планке
Источник: Оля Полякова

Суперблондинка Оля Полякова поделилась с поклонниками видео с тренировок. Бегать и качать пресс артистка отправилась в соблазнительной спортивной форме. Нежно-розовый костюм состоял из топа с глубоким декольте и коротких шорт.

— Я только что сделала пять километров. Ноги просто гудят. Сейчас пойду качать еще пресс, — сказала певица, похваставшись стройными ножками.

В следующей сториз Полякова стала в планку, да еще и спела песню У твоїх обіймах. На днях поп-дива презентовала клип на эту композицию. Тренировалась исполнительница на большой поляне в уютной местности под кукареканье петуха. За планкой последовали упражнения для ягодиц и рук.

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— Я всю свою жизнь вхожу в форму, начинаю тренироваться, начинаю и бросаю, но начинаю, — призналась артистка своим подписчикам.

Напомним, недавно певица рассказала поклонникам, планирует ли еще детей.

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