Суперблондинка Оля Полякова поділилась із шанувальниками відео з тренувань. Бігати та качати прес артистка відправилась у спокусливій спортивній формі. Рожевий костюм складався з топа із глибоким декольте та коротких шортів.

– Я щойно зробила пʼять кілометрів. Ноги просто гудять. Зараз піду качати ще прес, – сказала співачка, похизувавшись стрункими ніжками.

У наступній сториз Полякова стала у планку та ще й заспівала пісню У твоїх обіймах. Днями поп-дива презентувала кліп на цю композицію. Тренувалася виконавиця на великій галявині у затишній місцевості під кукурікання півня. За планкою послідували вправи для сідниць та рук.

Зараз дивляться

– Я все своє життя входжу в форму, починаю тренуватися, починаю та кидаю, але починаю, – зізналася артистка своїм підписникам.

Нагадаємо, нещодавно співачка розповіла шанувальникам, чи планує ще дітей.