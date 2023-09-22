Певица Оля Полякова выпустила новую песню и клип под названием У твоїх обіймах. Трек она посвятила любви и близости с важным человеком.

— Новая песня демонстрируют те изменения, которые произошли в творчестве и образе самой артистки. Ее имидж стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы. Песня призвана вдохновить тех женщин, которые ждут своих мужчин с войны, а также самих военных, ведь без них жизнь любимых людей превращается в пустыню, — описывается новая песня Поляковой.

Режиссером ролика стал Алан Бадоев — для него это первый клип, который он снял за время полномасштабного вторжения.

Сейчас смотрят

— Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню… — заявил Алан под премьерой клипа.

Пользователи сети уже оценили работу звезды:

Мурашки по коже. Оля, Алан и все причастные — браво!

Невероятный клип, пробирает до души!

Просто вау!

Мурашки по коже. Сижу рыдаю. Сейчас еще буду смотреть.

Недавно Оля Цибульская посвятила песню женщинам за 30. Артистка отметила, что суть работы — избавление нашего общества от эйджизм, который встречается и на работе, и в личных отношениях. Цибульская отмечает, что старение — это естественно, и нужно бояться глупых мыслей, а не морщин.