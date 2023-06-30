Американский актер Алан Аркин умер 29 июня в своем доме в Карлсбаде (штат Калифорния). Ему было 89 лет.

Причина смерти Алана Аркина неизвестна.

— Наш отец был уникально талантливой силой природы: как художником, так и человеком. Любящий муж, отец, дедушка. Его обожали, и его будет очень не хватать, — говорится в заявлении сыновей Адама, Мэтью и Энтони.

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке. Впервые был номинирован на Оскар в 1966 году, но выиграть заветную статуэтку получилось только спустя 40 лет — в 2006-м Аркина признали лучшим актером второго плана за фильм Маленькая мисс Счастье.

В 2012 году Алана Аркина снова номинировали на Оскар за роль в фильме Арго.

Среди наиболее известных фильмов с Аланом Аркиным — Эдвард Руки-ножницы, Гаттака, Уйти красиво, а также сериал Метод Комински.