Юбилеи Ступки и Яремчука будут отмечать на госуровне — план мероприятий

70-летие со дня рождения Назария Яремчука и 80-летие со дня рождения Богдана Ступки будут отмечать на государственном уровне в 2021 году.

Бюджет празднования 70-летия со дня рождения Назария Яремчука – 118,5 тыс. грн. Средства будут выделены из бюджета Черновицкой ОГА.

На празднование 80-летия со дня рождения Богдана Ступки из госбюджета выделят 2 млн. грн.

— Эти две фамилии знает, пожалуй, каждый украинец. Богдан Ступка и Назарий Яремчук. Уверен, когда-то их творчество будут изучать на таком же уровне, как произведения Тараса Шевченко или Леси Украинки. И мы делаем для этого первый шаг. Юбилеи Богдана Ступки и Назария Яремчука будут отмечаться теперь на государственном уровне, — сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

В августе 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения украинского актера, лауреата премии имени Тараса Шевченко, Героя Украины Богдана Ступки.

План мероприятий на празднование 80-летия со дня рождения Ступки: