Юбилеи Ступки и Яремчука будут отмечать на госуровне — план мероприятий

70-летие со дня рождения Назария Яремчука и 80-летие со дня рождения Богдана Ступки будут отмечать на государственном уровне в 2021 году.
Бюджет празднования 70-летия со дня рождения Назария Яремчука – 118,5 тыс. грн. Средства будут выделены из бюджета Черновицкой ОГА.
На празднование 80-летия со дня рождения Богдана Ступки из госбюджета выделят 2 млн. грн.
— Эти две фамилии знает, пожалуй, каждый украинец. Богдан Ступка и Назарий Яремчук. Уверен, когда-то их творчество будут изучать на таком же уровне, как произведения Тараса Шевченко или Леси Украинки. И мы делаем для этого первый шаг. Юбилеи Богдана Ступки и Назария Яремчука будут отмечаться теперь на государственном уровне, — сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
В августе 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения украинского актера, лауреата премии имени Тараса Шевченко, Героя Украины Богдана Ступки.
План мероприятий на празднование 80-летия со дня рождения Ступки:
- Международный фестиваль Код Ступки.
- Показы фильмов с участием актера в Украине и за границей.
- Создание Музея-квартиры во Львове и установка мемориальной доски-горельефа на доме, где проживал Богдан Ступка.
- Рассмотрение вопроса о присвоении одному из скверов в Киеве имени актера.