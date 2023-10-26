Ведущая Алина Шаманская ошеломила стоимостью жизни в США. Она рассказала, сколько ей нужно средств на месяц и на какие услуги их больше всего уходит.

Так, в Instagram-stories Алина решила утолить любопытство подписчиков. Она посчитала базовые расходы, которые за месяц жизни тратит в США, а именно — ежемесячные платежи и оренда жилья.

За водоснабжение Шаманская платит $213, за электроэнергию — $260, интернет ей обходится в $130, мобильная связь — $110. За страхование авто Алина отдает $70. Самой дорогой оказалась квартира — $2 500. В общей сложности за все эти услуги ведущая отдает почти 120 тыс. грн ежемесячно.

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— Я тяну все сама, мне никто не помогает. Поэтому не спрашивайте больше, почему я сплю по четыре часа, — подчеркнула Шаманская.

Алина не стала считать отдельные расходы на себя и на сына, отметив, что подписчиков интересовали именно платежи.

Ранее Шаманская уже делилась стоимостью жизни в США. Тогда она посчитала не только коммунальные услуги, которые, к слову, с того момента немного изменились в цене, но и сколько тратит на себя. В целом в месяц им с сыном нужно было около $7 тыс.

Фото: Алина Шаманская