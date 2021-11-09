Украинская актриса и участница Дизель Шоу Виктория Булитко рассказала о своей первой любви и показала архивные фото.

Виктория призналась, что в детстве часто влюблялась в разных ребят. Но она очень хорошо помнит Максима, который был одноклассником ее брата.

— Одна из первых любовей – Максим. Он был одноклассником моего брата. Я помню, когда он мне очень нравился, и я даже чувствовала что-то вроде любви к нему. Но это была такая детская любовь. И продолжалась она недолго. Я быстро перешла на кого-то другого, – рассказала Виктория.

Несмотря на то, что чувства прошли, связь с семьей Максима будущая актриса не потеряла.

Виктория добавила, что их мамы были друзьями. А в девятом классе мама Максима сшила для нее выпускное платье.

Ранее Виктория Булитко высказалась по поводу служебного романа. Звезда считает интрижки на работе неправильными.

На такое отношение к служебному роману повлиял негативный опыт ее знакомых, а также фильмы с драматическим сюжетом. Булитко добавила, что чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце, страдания и сплетни.