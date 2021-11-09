Українська акторка і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко розповіла про своє перше кохання і показала архівні фото.

Вікторія зізналася, що в дитинстві часто закохувалася у різних хлопців. Але вона досить добре пам’ятає Максима, який був однокласником її брата.