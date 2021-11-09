Українська акторка і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко розповіла про своє перше кохання і показала архівні фото.
Вікторія зізналася, що в дитинстві часто закохувалася у різних хлопців. Але вона досить добре пам’ятає Максима, який був однокласником її брата.
– Одне з перших кохань – Максим. Він був однокласником мого брата. Я пам’ятаю, коли він мені дуже подобався, і я навіть відчувала щось на кшталт кохання до нього. Але це була така дитяча любов. І тривала вона не довго. Я швидко перейшла на когось іншого, – розповіла Вікторія.
Попри те, що почуття пройшли, зв’язок з родиною Максима майбутня акторка не втратила.
Вікторія додала, що їхні мами були друзями. А в дев’ятому класі мама Максима пошила для неї випускну сукню.
Раніше Вікторія Булітко висловилася щодо службового роману. Зірка вважає стосунки на роботі неправильними.
На таке ставлення до службового роману вплинув негативний досвід її знайомих, а також фільми з драматичним сюжетом. Булітко додала, що найчастіше за романом стоять зруйновані сім’ї, чиєсь розбите серце, страждання та плітки.