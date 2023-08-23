Трагикомедия нашего настоящего и будущего: рецензия на фильм Мой карпатский дедушка

В рамках Одесского международного кинофестиваля в Черновцах состоялся премьерный показ фильма Мой карпатский дедушка грузинского режиссера Зазы Буадзе. Картина борется за победу в Национальном конкурсе.

Фильм сначала назывался иначе Небо-зонтик и выйти должен был еще осенью 2021 года, но произошла пандемия коронавируса, а затем полномасштабное вторжение России в Украину.

Перед показом режиссер попросил зрителей в зале почтить минутой молчания погибшего на фронте героя, который является сыном близких друзей исполнителя главной роли картины, актера Богдана Бенюка. После чего Буадзе сказал: Слава Украине! и зал ответил: Героям слава!

Именно из-за этой трагедии Бенюк не смог представлять картину на фестивале, хотя собирался приехать в Черновцы в понедельник. По словам Буадзе, от известия о гибели молодого человека Богдану Михайловичу стало плохо.

Итак, рассказываем, о чем и какой вышла новая картина создателя таких фильмов, как Червоний, Позывной БандерасиМать апостолов.

Лента Мой карпатский дедушка — это история 16-летнего парня Микеле (Симоне Коста), который прибывает в карпатское село из итальянской Генуи, чтобы развеять прах своей покойной матери-украинки, как она завещала. Там живет его дедушка Михаил, бывший клоун Буба, которого сыграл Богдан Бенюк.

Микеле не владеет украинским и еще в одной из первых сцен ругает мать за использование с ним в разговоре родного языка. Мол, ты уже 16 лет в Италии и надо говорить на итальянском. Он — типичный подросток-бунтовщик, который влюблен в девушку, любит мотоциклы, футбол и болеет за известный генуэзский клуб Дженоа.

После внезапной смерти матери Микеле помогают добраться вертолетом до поселка в Карпатах, где живет его дедушка Михаил. Несмотря на всю драматичность момента с похоронами женщины, столкновение двух культур, быт, а также возрастной и языковой барьеры как будто непреднамеренно наталкивают на комические эпизоды. Друг героя Бенюка часто в шутку называет парня Челентано. Но не следует это воспринимать нарративом или сразу говорить, разве это смешно? Ведь мужчина таким образом пытается растопить лед между дедушкой и внуком.

В течение фильма довольно интересно наблюдать за развитием отношений персонажей Косты и Бенюка. Примет ли Микеле украинскую частичку себя, которой, кажется, так упорно избегал вначале. И как будет происходить трансформация дедушки Михаила. Этот интерес “убивает” время, которое пролетает за просмотром незаметно.

Молодой Симоне Коста прекрасно справился с ролью Микеле. Во время съемок в Карпатах также присутствовал итальянский актер Мауро Чиприани, который в начале ленты появляется в нескольких сценах, в частности, как полицейский, который сообщает парню о смерти его матери. По словам Буадзе, Чиприани помогал на площадке своему младшему коллеге.

Что касается Богдана Бенюка, его дедушка Михаил или клоун Буба — именно такой, каким и должен был бы быть. Для многих он — комедийный актер, поэтому могут звучать упреки, что он не следует комическому лейтмотиву. Но какой может быть комизм у героя, к которому после 16 лет разлуки вернулась дочь, а точнее ее прах. И есть внук, который на вопрос деда, почему он не уберег мать, не может ему ответить из-за того же языкового барьера.

В фильме есть непрофессиональные актеры из местного населения, хотя их присутствие добавляет ленте определенной харизмы и аутентичности. А также звучат этнические мотивы и много итальянской музыки посреди Карпат, в частности есть гимн футбольного клуба Дженоа.

После просмотра картины может возникнуть желание почувствовать это сочетание. Например, приехав в Карпаты, сесть где-то на полонине и включить композицию с итальянского фестиваля Сан Ремо-1984. Но может это простой романтизм?

Мой карпатский дедушка — это трагикомедия, в которой слезы смеха могут сменить слезы грусти. Но в то же время это очень теплое кино. В этой истории наше настоящее и будущее, к сожалению. Особенно, учитывая количество украинок, которые вместе с детьми покинули нашу страну после полномасштабного вторжения страны-террориста России. Когда эта лента выйдет в украинский прокат, станет известно позже.

Фото: ОМКФ, Umbella Sky