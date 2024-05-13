Уже этой осенью на телеканале СТБ выйдет новый сезон романтического реалити Холостяк. Его главным героем станет военный, блогер и участник национальной сборной Invictus Games Александр Будько, известный как Александр Терен.

Новый сезон Холостяка — что известно

Последняя серия последнего сезона проекта вышла два года назад. Наконец реалити возвращается, ведь для него нашли настоящего героя.

— Главный Холостяк страны — это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок — это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности. Тот, кто отстаивает настоящие ценности: свой дом, свою семью, свою страну и миллионы незнакомых, но своих людей, — прокомментировала выбор гендиректор СТБ Людмила Семчук.

Знакомство команды телеканала с Александром Тереном состоялось прошлым летом во время съемок интервью для проекта Нескорені. Собеседник покорил всех харизмой, уверенностью и чувством юмора.

Сейчас смотрят

— Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли — вот наш кандидат на нового Холостяка. Этой осенью вместе с Холостяком мы не только окунемся в новую историю любви, но и сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам, — добавила маркетинг-директор СТБ Лидия Панькив.

Сам Александр признался, что благодаря реалити надеется не только транслировать много положительных идей, но и найти любовь. Попутно новый Холостяк рассказал, какую девушку он ищет.

— Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться на любые темы. Которые искренне реагируют на шутки, потому что я много шучу и иногда довольно нетипично. Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства, — акцентировал военный.

Кто такой Александр Терен

Главному герою Холостяка — 28 лет. В начале полномасштабного вторжения он пошел добровольцем в ряды ВСУ, командовал взводом 49 отдельного стрелкового батальона Карпатская Сечь. В боях за Харьковщину получил тяжелое ранение и потерял ноги. Протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к его мечтам.

Сейчас Александр активно работает над преодолением внутренних и внешних барьеров, развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Его имя знают за пределами нашей страны, ведь Терен — призер по плаванию международных спортивных соревнований Ігри нескорених.

Кроме этого, он является соавтором и ведущим YouTube-проекта Отвал ног, или All инклюзив, а также одним из героев фильма Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила звезда Голливуда Сара Джессика Паркер.

Впервые за все сезоны телеканал СТБ одновременно объявляет имя Холостяка и приглашает в проект девушек, которые хотят построить отношения с Тереном. Анкеты можно присылать по ссылке.