На 89-м году жизни скончался легендарный американский телеведущий Реджис Филбин.

В последнее время у него были серьезные проблемы с сердцем. Мужчина умер за месяц до своего дня рождения.

Свою карьеру Филбин начал еще в 1950-х годах, а пиком его успеха стало шоу Кто хочет стать миллионером.

На смерть телеведущего отреагировал президент США Дональд Трамп.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020