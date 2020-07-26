Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
ТВ

Умер Реджис Филбин — автор шоу Кто хочет стать миллионером

26 июля 2020, 10:52
Наташа Тарчевська редактор ленты
Умер Реджис Филбин — автор шоу Кто хочет стать миллионером

На 89-м году жизни скончался легендарный американский телеведущий Реджис Филбин.

В последнее время у него были серьезные проблемы с сердцем. Мужчина умер за месяц до своего дня рождения.

Свою карьеру Филбин начал еще в 1950-х годах, а пиком его успеха стало шоу Кто хочет стать миллионером.

Читайте: 24-летний непобедимый боксер Мезион погиб в ДТП в США

На смерть телеведущего отреагировал президент США Дональд Трамп.

— Один из легендарных в истории телевидения… Он был фантастическим человеком и моим другом. Он продолжал говорить мне баллотироваться в президенты… Реджис, мы тебя любим.

В 2004 году телеведущий был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую длинную продолжительность пребывания в американском телеэфире, которая превысила 17 тыс. часов.

Реджис Филбин оставил значительный след в истории телевидения, его называли “самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе” США.

Смерть автора олимпийского Мишки

О том, что художник Виктор Чижиков скончался, стало известно 20 июля.

Самой известной работой советского художника стал олимпийский Мишка — главный символ олимпиады 1980, которая проходила в СССР.

Кроме этого, Чижиков работал карикатуристом, а позже — художником в детских изданиях Веселые картинки и Мурзилка.

Теги
Дональд Трамп , Смерть , США
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка