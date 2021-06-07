В Лондоне в ночь на 7 июня прошла церемония награждения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Абсолютной триумфаторкой вечера стала актриса Михаэла Коэл, которая получила сразу три награды за драму Я могу уничтожить тебя.
Сериал был создан при поддержке BBC One и HBO. В основе сюжета лежит история молодой темнокожей писательницы, которая стремиться вернуться к обычной жизни после изнасилования.
Все победители BAFTA TV 2021:
- Лучший драматический сериал — Спаси меня
- Лучший мини-сериал — Я могу уничтожить тебя
- Лучший комедийный сериал — Внутри девятого номера
- Лучший режиссер — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
- Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
- Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)
- Международный проект — Добро пожаловать в Чечню
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
- Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал (Нормальные люди)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд (Половое воспитание)
- Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер (Эта страна)
Что известно о премии BAFTA TV
BAFTA TV Award — это награда, которая ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.
Первая церемония награждения состоялась в 1955 году. Победители в номинациях получают золотую маску.