В Лондоне в ночь на 7 июня прошла церемония награждения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Абсолютной триумфаторкой вечера стала актриса Михаэла Коэл, которая получила сразу три награды за драму Я могу уничтожить тебя.

Сериал был создан при поддержке BBC One и HBO. В основе сюжета лежит история молодой темнокожей писательницы, которая стремиться вернуться к обычной жизни после изнасилования.

Все победители BAFTA TV 2021:

Лучший драматический сериал — Спаси меня

Лучший мини-сериал — Я могу уничтожить тебя

Лучший комедийный сериал — Внутри девятого номера

Лучший режиссер — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)

Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)

Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)

Международный проект — Добро пожаловать в Чечню

Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)

Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал (Нормальные люди)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд (Половое воспитание)

Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер (Эта страна)

Что известно о премии BAFTA TV

BAFTA TV Award — это награда, которая ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Первая церемония награждения состоялась в 1955 году. Победители в номинациях получают золотую маску.