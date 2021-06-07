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BAFTA TV 2021: стали известны победители премии

7 июня, 09:54 Валентина Чорна
BAFTA TV 2021: стали известны победители премии
Источник: Getty Images

В Лондоне в ночь на 7 июня прошла церемония награждения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Абсолютной триумфаторкой вечера стала актриса Михаэла Коэл, которая получила сразу три награды за драму Я могу уничтожить тебя.

Сериал был создан при поддержке BBC One и HBO. В основе сюжета лежит история молодой темнокожей писательницы, которая стремиться вернуться к обычной жизни после изнасилования.

Все победители BAFTA TV 2021:

  • Лучший драматический сериал — Спаси меня
  • Лучший мини-сериал — Я могу уничтожить тебя
  • Лучший комедийный сериал — Внутри девятого номера
  • Лучший режиссер — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
  • Лучший сценарист драматического сериала — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
  • Лучший сценарист комедийного сериала — Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)
  • Международный проект — Добро пожаловать в Чечню
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Михаэла Коэл (Я могу уничтожить тебя)
  • Лучший актер в драматическом сериале — Пол Мескал (Нормальные люди)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Эйми Лу Вуд (Половое воспитание)
  • Лучший актер в комедийном сериале — Чарли Купер (Эта страна)

Что известно о премии BAFTA TV

BAFTA TV Award — это награда, которая ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Первая церемония награждения состоялась в 1955 году. Победители в номинациях получают золотую маску.

Теги
BAFTA , Премія , церемонія нагородження
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