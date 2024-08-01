Лидер группы ТІК Виктор Бронюк высказался о мужчинах-артистах, которые с началом полномасштабной войны выехали из Украины.

Бронюк о Яме, Дорне и Потапе

По словам музыканта, он не знает, чем руководствовались его коллеги, выезжая за границу, однако уверен, вернуться они смогут и поклонники их примут.

— Мое отношение к такому “мыканью” отрицательное… Поверьте мне, если завтра все закончится, многие знаменитости вернутся и так же будут гастролировать, выступать и ничего не поменяется, к сожалению. Чем руководствовался Влад Яма или Иван Дорн – я не знаю. Была возможность уехать, поэтому они это сделали, потому что так проще, это освобождает от многих обязанностей, — сказал Бронюк.

Он добавил, что такая позиция его коллег не гражданская и не мужская. Но если они так поступили, то это их выбор, с которым им жить.

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— В некоторые трудные моменты мы гордимся нашими людьми, потому что они могут самоорганизоваться и голыми руками остановить войска, и это очень вдохновляет. А с другой стороны, мне когда-то метко сказал знакомый итальянец: Вы почему-то лишены инстинкта самосохранения, не цените то, чего достигли, не можете адекватно оценить ситуацию. Так же и здесь, — сказал Виктор.

Музыкант уверен, после возвращения в Украину звезды будут рассказывать, как тяжело они работали, скитались, ездили по миру и думали только о своей стране и о том, как помочь согражданам.

Фото: Виктор Бронюк