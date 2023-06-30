Певец Олег Винник впервые рассказал о своей жене и сыне. Артист рассказал, что его женщину зовут Таей, которая многим известна под музыкальным псевдонимом Таюне. Речь идет о Таисии Сватко.

— Это та, о которой я пою в песнях. Это очень красивое имя, — признался Олег в интервью КРП.

Впрочем, артист не хочет раскрывать личность своего ребенка, чтобы его не доставали журналисты — личное он хочет оставлять при себе.

— Сын у меня не маленький просунет руку, и засунет камеру в одно место, а затем и позвонит полицаям. И я каждый день молюсь, чтобы моих близких не шантажировали за меня и мои поступки , — признался Олег в интервью КРП.

Артист признался, что сын у него юморной, и уже обучает своего отца.

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал, когда выехал из Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Певец признался, что сделал это уже после начала полноценной войны — это было 26 февраля, и тогда он вывез очень много людей с собой.