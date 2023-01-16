Американская актриса Тори Спеллинг рассказала о состоянии своей 14-летней дочери Стеллы, которая была госпитализирована на прошлой неделе.

В Instagram-stories звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 сказала, что у подростка была диагностирована гемиплегическая мигрень. Сейчас она дома и чувствует себя лучше.

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— Признаки приступа гемиплегической мигрени аналогичны симптомам инсульта, который обычно сопровождается внезапной сильной головной болью одной стороны мозга, слабостью и онемением одной половины тела. Это может быть ужасно, если вы не знаете, что происходит или об этом типе мигрени, — сказала Тори.

Актриса призналась, что сама всю жизнь страдала мигренью и сначала не знала этого.

Напомним, на прошлой неделе Стеллу госпитализировали. Тори показала фото дочери с больницы. На снимке девочка лежала в больничной кровати с подключенными к ней датчиками медицинского оборудования.