Американская актриса и модель Шэрон Стоун рассказала, что врачи обнаружили у нее большую фиброзную опухоль после постановки неправильного диагноза. Звезда призывает всегда узнавать мнения нескольких медицинских работников.

Актриса сообщила, что ей поставили неправильный диагноз, в последствии чего — назначили ненужное лечение. Боль не проходила, а лишь усиливалась, поэтому 64-летняя Стоун решила обратиться к другому доктору, который и обнаружил фиброзную опухоль.

— Только что поставили еще один неверный диагноз и на этот раз двойную эпидуральную анестезию. Ухудшение боли пошло на второй день… Женщины, всегда спрашивайте мнение другого врача, это может спасти вашу жизнь. Меня не будет 4−6 недель до полного восстановления. Спасибо всем за заботу. Все хорошо, — написала Шэрон в Instagram.

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Стоит отметить, что это не впервые, когда актрисе делают операцию по удалению опухоли. В своих мемуарах она рассказывала, что такое уже было в 2001 году — врачи удаляли доброкачественное образование.