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Симптоми схожі на інсульт: Торі Спеллінг назвала діагноз 14-річної доньки

16 Січня 2023, 15:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Торі Спеллінг
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Торі Спеллінг розповіла про стан своєї 14-річної доньки Стелли, яка була госпіталізована минулого тижня.

В Instagram-stories зірка серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 сказала, що у підлітка була діагностована геміплегічна мігрень. Наразі вона вдома і почувається краще.

Тори Спеллинг

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– Ознаки нападу геміплегічної мігрені подібні до симптомів інсульту, який зазвичай супроводжується раптовим сильним головним болем однієї сторони мозку, слабкістю та онімінням однієї половини тіла. Це може бути жахливо, якщо ви не знаєте, що відбувається або про цей тип мігрені, – сказала Торі.

Акторка зізналася, що сама все життя страждала мігренню і спочатку не знала цього.

Нагадаємо, минулого тижня Стеллу госпіталізували. Торі показала фото доньки з лікарні. На знімку дівчинка лежала в лікарняному ліжку з підключеними до неї датчиками медичного обладнання.

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актриса госпіталізація
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