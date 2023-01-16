Американська акторка Торі Спеллінг розповіла про стан своєї 14-річної доньки Стелли, яка була госпіталізована минулого тижня.

В Instagram-stories зірка серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 сказала, що у підлітка була діагностована геміплегічна мігрень. Наразі вона вдома і почувається краще.

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– Ознаки нападу геміплегічної мігрені подібні до симптомів інсульту, який зазвичай супроводжується раптовим сильним головним болем однієї сторони мозку, слабкістю та онімінням однієї половини тіла. Це може бути жахливо, якщо ви не знаєте, що відбувається або про цей тип мігрені, – сказала Торі.

Акторка зізналася, що сама все життя страждала мігренню і спочатку не знала цього.

Нагадаємо, минулого тижня Стеллу госпіталізували. Торі показала фото доньки з лікарні. На знімку дівчинка лежала в лікарняному ліжку з підключеними до неї датчиками медичного обладнання.