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Стояли на гвоздях и плакали: Ефросинина зачитала рэп в дуэте с Пивоваровым

25 мая 2023, 16:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина

Артем Пивоваров и Маша Ефросинина выпустили новую песню Люблю и клип для нее. Слова взяты у стиха украинского поэта Михайля Семенко.

Так, звезды акцентировали внимание слушателей на урбанистике — природа и тишина гармонично сочетается с активным темпом жизни в городе. Такой мотив также наблюдается в творчестве Семенко, чей стих Сон был взят за основу песни.

Примечательно, что в клипе раскрываются личные истории Пивоварова и Ефросининой. Главные герои вспоминают моменты из детства — в этом им помогают вещи из прошлого. Мыслями они вернулись в беззаботное время. К примеру — гитара без струн была у Пивоварова, а часы с кукушкой у Ефросининой.

— Артем предложил мне дуэт. Я очень растерялась, и думала, что это шутка. Но оказавшись в студии я не могла овладеть нервозностью, потому что я не пою от слова “совсем”. Дальше только помню, как мы много говорили, стояли на гвоздях, смеялись, немного всплакнули и… очень легко записали композицию. Я счастлива. Мне ужасно нравится результат, — заявила Ефросинина.

В начале мая Пивоваров спел с Quest Pistols, выпустив трек Очі. Работа посвящена соединению поколений через призму времени, и основана на стихах Григория Чупринки.

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Артем Пивоваров Маша Ефросинина
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