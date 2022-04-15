СТБ запускает гуманитарное программирование с 18 апреля

С 18 апреля в эфире СТБ появится актуальный в нынешних реалиях премьерный контент, который будет помогать украинцам становиться сильнее, работать и побеждать. Это ежедневный дайджест Все буде добре, состоящий из полезных и мотивирующих рубрик. В праймовый эфир телеканала вернется слот любимых сериалов, и первым из них зрители увидят Спіймати Кайдаша.

С первого дня войны телеканалы Starlight Media вместе с крупнейшими медиагруппами Украины держат информационный фронт, освещая главные события с линии огня в рамках информационного марафона Єдині новини. В этот период поддержка мирного населения, где бы оно ни находилось — в тылу, на волонтерском фронте или в горячих точках, не менее важна, чем обеспечение передовой. Отвечая на высокий запрос украинцев и следуя своей миссии помогать и вдохновлять, с 18 апреля телеканал СТБ предлагает зрителям гуманитарное программирование.

— Мы живем в состоянии войны уже пятьдесят дней… А когда война, людям точно нужно, кроме необходимой информации, иметь возможность отпустить нервы, проговорить свои ощущения, забыться на минутку в музыке, в сказке, в улыбке, терапевтически представить себя в путешествии по планете, спросить кого-то о том, как теперь справиться со своей судьбой, и да – просто включить хороший фильм. Это помогает передохнуть и стать сильнее. Вот почему гуманитарное программирование нашим людям важно и спасительно, как лекарство, — комментирует глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

— СТБ — настоящий друг своей аудитории. Мы всегда стоим рядом с украинцами в самые важные моменты жизни. Особенно сейчас, когда вся страна объединилась в защите нашей земли от российских оккупантов. С самого начала войны на всех наших площадках мы получаем мощнейший фидбэк — зрители делятся с нами поразительными историями, собственными проблемами и ожиданиями. Они рассказывают, чем живут, что их огорчает, воодушевляет и успокаивает в это непростое время. Поэтому сегодня всю нашу уникальную экспертизу производства проектов, в основе которых лежат судьбы реальных людей, мы направляем на то, чтобы ответить на потребность аудитории.

Мы расскажем вдохновляющие истории людей, которые живут рядом с нами. Наши психологи будут отвечать на актуальные запросы украинцев, из-за войны оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Наши эксперты научат, как в военное время уберечься от опасности и обмана. А наши ведущие и селебритис собственным примером покажут, что “работать” означает “побеждать” — здесь важен любой вклад и важен каждый из нас на своем месте, — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

На первом этапе ежедневный дайджест Все буде добре будет состоять из четырех рубрик, размещенных в разных слотах недели:

Ми з України — вдохновляющие истории, которые происходят ежедневно и вызывают чувство гордости за наш народ: спасение людей и животных, волонтерство, свадьбы, рождение детей, поиск родных и другие. В этой рубрике каждый украинец может поделиться своей историей войны и победы.

Слот — ежедневно в начале каждого часа в межпрограммном блоке.

Надійні поради с Надеждой Матвеевой — простые, но важные правила, которые помогут поддержать здоровье, решить проблемы в тылу, обезопасить себя и родных в военное время и даже спасти жизнь тех, кто оказался в горячей точке.

Слот — ежедневно в начале каждого часа в межпрограммном блоке.

Допомога психолога — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске Дмитрий Карпачев, Светлана Арефния либо Андрей Жельветро общаются со зрителем, обратившимся за помощью к экспертам СТБ. Участником программы может стать любой зритель, отправивший свой вопрос психологам в специальный чат-бот в Телеграм @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Слот — понедельник―четверг в 19.45.

Неймовірна правда про українців — вдохновляющие и мотивирующие истории украинских селебритис о том, как изменилась их жизнь после 24 февраля и чем они помогают на передовой или в тылу.

Ведущий — Григорий Решетник.

Слот — по пятницам в 19.45.

Кроме премьерных рубрик Все буде добре, в эфире СТБ возобновятся повторы проектов собственного производства канала: Слепая и Супермама по будням, Супербабушка и Тайны ДНК по воскресеньям и другие.