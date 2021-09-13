Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится премьера костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Актеры телесериала признаются, что читая сценарий, не могли оторваться.

В новом сезоне Кріпосна. Жадана любов Катерину Вербицкую играет актриса Соня Присс.

Позади Кати жизнь в роли собственности Червинских и Лидии Шефер, беспощадная месть купчихи и смерть любимого Алексея Косача. Но свет в конце тоннеля и надежда на лучшее пришли в жизнь девушки, когда ее спас Андрей Жадан. Однако в конце второго сезона во время венчания в сердце возлюбленного вонзили нож.

— В течение нового сезона Катя будет взрослеть. Ее ждут очень тяжелые переживания, и я могу только догадываться, как бы изменился реальный человек, который бы прошел через все, что прошла она. Я попыталась прочувствовать это на себе. Более того, в новом сезоне Крепостной поднимается много тем, актуальных до сих пор. И мы можем провести параллели — смотря этот сериал, увидеть, как изменилось наше общество, какой прогресс совершило, — говорит Присс.

Тарас Цымбалюк перевоплотился в добродушного кузнеца Назара, история которого в сериале началась с того, как его купил богатый помещик Петр Червинский. Сам герой немногословен и достаточно закрытый человек.

— Я когда прочитал сюжет, то удивился линиям многих героев. В первую очередь Назара, поскольку иначе представлял его будущее. Конечно, есть от чего отталкиваться и что играть. Очень много событий и насыщенный сюжет. Мой герой мятежный. Он силен духом и своим поведением. В новом сезоне зритель удивится. Поэтому продолжение будет реально неожиданным, — признался Цымбалюк.

Молодую, своенравную и трудолюбивую Галю сыграла Слава Красовская. Мы узнали героиню как прислугу в доме помещиков Червинских, которая завидовала более удачливой крепостной Катерине, освобожденной от тяжелого труда. У нее сложный характер, но она способна меняться.

Слава признается, что трансформироваться с каждым сезоном — самое интересное, что может быть в работе актера.

— Во-первых, Галина встретила любовь, поняла, как это, когда тебя любят, не используют, не заставляют делать то, чего ты не хочешь. Почувствовала, как это, когда о тебе заботятся. Узнала, что такое семья. И это ее меняет, она хочет помогать другим людям. Во втором сезоне она стала мамой, а материнское сердце — это же вообще другое, чем просто женское. Впереди ее ждут новые события, которые еще больше раскроют характер. А вот с какой стороны — покажет новый сезон, — говорит Красовская.

Олеся Жураковская сыграла бойкую и острую на язык кухарку дома Червинских — Павлину. Женщина была хоть и вольная, но несчастливая в жизни. Совсем юной она вышла замуж, а мужа сразу забрали в солдаты, где он и погиб.

— То, что это будет чрезвычайно интересно — это я вам гарантирую. То, что будет происходить с героями, это никак не предсказуемо. Но поверьте, это будет здорово. Я читала и не могла оторваться, — отметила Олеся.

В третьем сезоне телесериала события обретут невероятный поворот — Назар и Орыся станут супругами и родителями. Смиренная крепостная наконец-то ощутит вкус жизни. Ее сыграла Инна Рощина.

— Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена. В ней многое изменится, и это будет проглядываться в персонаже. Орысю и Назара ждет большое счастье — рождение новой жизни, — рассказала Рощина.

Анна Сагайдачная сыграла настоящую аристократку и большую модницу. Ее персонаж Натали Дорошенко — пример барышни XIX века. Однако брак с помещиком Григорием Червинским разделил ее жизнь на до и после.

— В третьем сезоне мы увидим совершенно другую Натали. Все пытаются разгадать ее историю, что с ней произойдет, чем закончится сюжет, жива ли она. Пусть это останется загадкой. Скажу только, что ей предстоит непростой путь. И, в первую очередь, это будет ее беседа с Богом и с самой собой. Справится ли она со своими страхами и демонами — увидим в конце сезона, — сказала Анна.

Ольга Родзевич — дочь киевского помещика, которая отличается свободными взглядами. Своевольная и умная, она борется за права женщин и осуждает стереотипы о них и их месте в социуме. Алина Коваленко признается, что с нетерпением ждет продолжение истории. Более того, считает этот сезон самым непредсказуемым!

— Когда читала сценарий третьего сезона, то не могла оторваться, настолько моя героиня раскрывается по другому. Зритель увидит ее совершенно в новых ситуациях. У нее появляются новые грани. Такого от Ольги мы не ждем точно. Я думаю, что этот сезон будет более неожиданным и непредсказуемым. В нем очень много сюжетных поворотов, которые удивляют, — поделилась Коваленко.

Костюмированная мелодрама Крепостная — история, которая покорила несколько десятков стран, собрала миллионные гугл-запросы о будущем Андрея Жадана, и влюбила в себя зрителей по всему миру.

Эпоха изысканных манер, время придворных дам и джентльменов. Здесь образ жизни — этикет, бал — неотъемлемая часть досуга. Но по-прежнему в третьем сезоне главной ценностью героев остается любовь — будь это помещик или крепостной. Именно она способна сподвигнуть каждого на поступки, которые неподвластны статусу. Новый сезон легендарной мелодрамы удивит зрителя еще больше.