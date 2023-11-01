Королева Хэллоуина, модель Хайди Клум в этом году не ограничилась костюмом только для себя. Она объединилась с акробатами из Цирка дю Солей, чтобы устроить настоящее шоу.

Клум предстала в образе гигантского павлина, став центром композиции, где циркачи выполняли роль ног и пышных перьев. Некоторые из подписчиков не упустили возможности пошутить по этому поводу.

— Представляю, как кто-то спросит о том, кем ты был на Хэллоуин. А ты скажешь: О! Я был ногами Хайди Клум! — иронично поразмышляла одна из комментаторов.

Сама Хайди отметила, что ей показалась веселой идея сделать костюм, который объединил бы много людей. При этом она назвала циркачей из дю Солей “невероятными профессионалами”.

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Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина

Супермодель всегда очень тщательно готовится к самому мистическому празднику года. Она готова много часов провести в кресле гримера, чтобы поразить всех экстравагантным образом.

Хайди Клум была дождевым червем, пришельцем в стиле киберпанк, Фионой из Шрека, Джессикой Рэббит и Майклом Джексоном в костюме оборотня из клипа Триллер.

Впервые на хэллоуинскую вечеринку Хайди пришла с пушистыми ушками, макияжем с эффектом кошачьих глаз, в кофточке цвета кремового мороженого и черных ботинках.