Певец Валерий Меладзе рассказал, что подарил своей жене, исполнительнице Альбине Джанабаевой на рождение дочери.

Артист отметил, что самый дорогой презент, который дарила ему супруга — его дети. Он, в свою очередь, подарил Альбине на рождение дочери Агаты недешевый подарок — украшения, однако ихстоимость раскрывать не стал.

— На рождение дочери Агаты я ей подарил весьма приличные серьги, — рассказал Меладзе.

Валерий отметил, что секрет счастливого брака — в уважении к друг другу.

— Любовь это само собой, но люди должны уважать друг друга. У каждого из нас есть свои тараканы и ценности, которые иногда кажутся смешными. Но к этому нужно относиться с уважением… Нельзя требовать друг от друга совершенства, — сказал артист.

Также он рассказал, на кого, по его мнению, похожа их новорожденная дочь.

— Мне иногда кажется, что на моих маму и папу, — отметил Меладзе.

Напомним, что в апреле Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова стали родителями. Пара также воспитывает двух сыновей Константина и Луку.

Новорожденная девочка стала третьим ребенком супругов и шестым ребенком Меладзе. У певца есть трое дочерей от первого брака.