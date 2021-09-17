Співак Валерій Меладзе розповів, що подарував своїй дружині, виконавиці Альбіні Джанабаєвій на народження доньки.

Артист зазначив, що найдорожчий презент, який дарувала йому дружина – його діти. Він, у свою чергу, подарував Альбіні на народження доньки Агати недешевий подарунок – прикраси, проте їхню вартість розкривати не став.

– На народження доньки Агати я їй подарував вельми пристойні сережки, – розповів Меладзе.

Валерій зазначив, що секрет щасливого шлюбу – в повазі одне до одного.

– Любов це само собою, але люди повинні поважати одне одного. В кожного з нас є свої таргани та цінності, які іноді здаються смішними. Але до цього потрібно ставитися з повагою… Не можна вимагати одне від одного досконалості, – сказав артист.

Також він розповів, на кого, на його думку, схожа їхня новонароджена донька.

– Мені іноді здається, що на моїх маму й тата, – зазначив Меладзе.

Нагадаємо, що в квітні Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва знову стали батьками. Пара також виховує двох синів Костянтина і Луку.

Новонароджена дівчинка стала третьою дитиною подружжя і шостою дитиною Меладзе. У співака є троє дочок від першого шлюбу.