В Днепре стартовала серия благотворительных концертов в поддержку украинской армии.
Организовали фестиваль БезВиз Фонд Культурная столица совместно с украинскими исполнителями.
Открыла концерт на станции днепровского метрополитена группа Друга Ріка.
Свои известные хиты группа исполнила в метро, чтобы собрать €18 тыс. на карету скорой помощи для местной бригады теробороны.
Почти всю необходимую сумму удалось собрать всего за несколько дней с момента анонса о старте проекта.
Организаторы фестиваля совместно с украинскими исполнителями намерены проводить такие концерты и в дальнейшем.
Присоединиться к помощи и задонатить средства можно по номерам пожертвований:
Учреждение банка – ПриватБанк
МФО банка – 305299
Получатель платежа – Гефтер Вадим Яковлевич
IBAN – UA183052990000026200901708475
Счет получателя – 26200901708475
Валюта карты – UAH
РНОКПП получателя – 2417713377