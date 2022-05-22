В Днепре стартовала серия благотворительных концертов в поддержку украинской армии.

Организовали фестиваль БезВиз Фонд Культурная столица совместно с украинскими исполнителями.

Открыла концерт на станции днепровского метрополитена группа Друга Ріка.

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Свои известные хиты группа исполнила в метро, чтобы собрать €18 тыс. на карету скорой помощи для местной бригады теробороны.

Почти всю необходимую сумму удалось собрать всего за несколько дней с момента анонса о старте проекта.

Организаторы фестиваля совместно с украинскими исполнителями намерены проводить такие концерты и в дальнейшем.

Чтобы собрать деньги для армии: группа Друга Ріка выступила в метро Днепра / 11 images

Присоединиться к помощи и задонатить средства можно по номерам пожертвований:

Учреждение банка – ПриватБанк

МФО банка – 305299

Получатель платежа – Гефтер Вадим Яковлевич

IBAN – UA183052990000026200901708475

Счет получателя – 26200901708475

Валюта карты – UAH

РНОКПП получателя – 2417713377